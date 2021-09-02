"На еду и жилье": США выделят $45 млн помощи для украинских переселенцев

Также деньги пойдут на обеспечение нуждающихся отопительными материалами, медицинской помощью и питьевой водой. Эта сумма рассчитана на поддержку 3,4 млн украинцев.

США выделят более $45 миллионов долларов гуманитарной помощи Украине для "поддержки 3,4 миллионов нуждающихся" граждан, в том числе и переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской военной агрессии на Донбассе. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Эта помощь Соединенных Штатов позволит нашим международным гуманитарным партнерам в дальнейшем поддерживать приблизительно 3,4 миллиона нуждающихся людей в Украине, в том числе тех, кто был перемещен в связи конфликтом в Восточной Украине, курируемым Россией", — говорится в заявлении Госдепа.

Ведомство утверждает, что эти деньги пойдут на обеспечение этих людей пищей, жильем, материалами для отопления домов, медицинской помощью, в том числе психологической и психосоциальной, а также безопасной питьевой водой.

"Наше финансирование также поможет нашим партнерам поддерживать контакт между членами семьи, которые были разделены из-за конфликта, включая воссоединение в некоторых случаях", — добавили в Госдепе.

Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что с 2014 года США выделило Украине $351 миллион гуманитарной помощи.

Напомним, 30 августа, в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашинтон, Экспортно-импортный банк США и украинское министерство экономики подписали меморандум, предусматривающий косвенную помощь Украине на сумму $3 млрд.

Также Зеленский представил в США программу по развитию Украины, для реализации которой необходимо $227 млрд.