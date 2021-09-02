"На їжу і житло": США виділять $45 млн допомоги для українських переселенців

Також гроші підуть на забезпечення нужденних опалювальними матеріалами, медичною допомогою та питною водою. Ця сума розрахована на підтримку 3,4 млн українців.

США виділять понад $45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Україні для "підтримки 3,4 мільйонів нужденних" громадян, зокрема і переселенців, які були змушені покинути свої будинки через російську військову агресію на Донбасі. Про це в четвер, 2 вересня, повідомила пресслужба Державного департаменту США.

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"Ця допомога Сполучених Штатів дозволить нашим міжнародним гуманітарним партнерам у подальшому підтримувати приблизно 3,4 мільйони нужденних людей в Україні, зокрема тих, хто був переміщений у зв'язку конфліктом у Східній Україні, який курується Росією", — йдеться в заяві Держдепу.

Відомство стверджує, що ці гроші підуть на забезпечення цих людей їжею, житлом, матеріалами для опалення будинків, медичною допомогою, зокрема психологічною та психосоціальною, а також безпечною питною водою.

"Наше фінансування також допоможе нашим партнерам підтримувати контакт між членами сім'ї, які були розділені через конфлікт, включаючи возз'єднання в деяких випадках", — додали в Держдепі.

Зовнішньополітичне відомство також повідомило, що з 2014 року США виділили Україні $351 мільйон гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 30 серпня, у рамках візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон, Експортно-імпортний банк США та українське міністерство економіки підписали меморандум, який передбачає непряму допомогу Україні на суму $3 млрд.

Також Зеленський представив у США програму з розвитку України, для реалізації якої необхідно $227 млрд.