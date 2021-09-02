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"На їжу і житло": США виділять $45 млн допомоги для українських переселенців

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Гуманітарна допомога, США виділять допомогу Україні, США виділять допомогу переселенцям
Фото: balkaneu.com | Держдеп США оголосив про виділення Україні 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги

Також гроші підуть на забезпечення нужденних опалювальними матеріалами, медичною допомогою та питною водою. Ця сума розрахована на підтримку 3,4 млн українців.

США виділять понад $45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Україні для "підтримки 3,4 мільйонів нужденних" громадян, зокрема і переселенців, які були змушені покинути свої будинки через російську військову агресію на Донбасі. Про це в четвер, 2 вересня, повідомила пресслужба Державного департаменту США.

"Ця допомога Сполучених Штатів дозволить нашим міжнародним гуманітарним партнерам у подальшому підтримувати приблизно 3,4 мільйони нужденних людей в Україні, зокрема тих, хто був переміщений у зв'язку конфліктом у Східній Україні, який курується Росією", — йдеться в заяві Держдепу.

Відомство стверджує, що ці гроші підуть на забезпечення цих людей їжею, житлом, матеріалами для опалення будинків, медичною допомогою, зокрема психологічною та психосоціальною, а також безпечною питною водою.

"Наше фінансування також допоможе нашим партнерам підтримувати контакт між членами сім'ї, які були розділені через конфлікт, включаючи возз'єднання в деяких випадках", — додали в Держдепі.

Зовнішньополітичне відомство також повідомило, що з 2014 року США виділили Україні $351 мільйон гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 30 серпня, у рамках візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон, Експортно-імпортний банк США та українське міністерство економіки підписали меморандум, який передбачає непряму допомогу Україні на суму $3 млрд.

Також Зеленський представив у США програму з розвитку України, для реалізації якої необхідно $227 млрд.