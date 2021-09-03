Зеленский объяснил, как Россия мешает введению двойного гражданства в Украине

По словам президента, перед украинскими властями стоит задача сохранения границ страны в условиях активной "паспортизации" жителей ОРДЛО и Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если бы на данный момент было мирное время, Верховная Рада уже приняла бы законопроект о двойном гражданстве. Однако, учитывая военную агрессию со стороны России и проводимую ею "паспортизацию" населения Донбасса и Крыма, украинские власти не могут пойти на этот шаг. Об этом глава государства заявил в ходе общения со студентами Стэнфордского университета.

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"Этот вопрос очень сложный именно из-за того, что есть (российская) паспортизация и некоторые граждане, которые имеют другие гражданства, могут через этот закон получить украинское, а мы должны сегодня очень серьезно защищать наши границы. Актуальный вопрос, но из-за этих трудностей нужно выстроить такое законодательство, которое не будет универсальным, с универсальным подходом для каждой отдельной страны", — сказал президент, добавив, что он сам является сторонником введения двойного гражданства для украинцев, "которые имеют украинские корни, но живут в США, Канаде, странах Евросоюза, по всему миру".

Также президент рассказал, что Россия проводила паспортизацию украинских граждан в Крыму на протяжении более 20 лет, а теперь аналогичная ситуация складывается и на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

"Около 600 тысяч российских паспортов роздано на наших украинских территориях (Донецкой и Луганской областей)", — заявил Зеленский.

Напомним, в марте этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство работает вместе с народными депутатами над законопроектами о двойном гражданстве. В то же время он отметил, что возможности лицу легально иметь при себе два паспорта — Украины и РФ — не будет.

А в феврале этого года Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил Кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос наличия двойного гражданства у депутатов и чиновников. Данилов тогда подчеркнул, что у госслужащих не должно быть никакого другого паспорта, кроме украинского.