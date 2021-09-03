Зеленський пояснив, як Росія заважає подвійному громадянству в Україні

За словами президента, перед українською владою стоїть завдання збереження кордонів країни в умовах активної "паспортизації" жителів ОРДЛО і Криму.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якби наразі був мирний час, Верховна Рада вже ухвалила б законопроект про подвійне громадянство. Однак, з огляду на військову агресію з боку Росії і проведення нею "паспортизації" населення Донбасу і Криму, українська влада не може піти на цей крок. Про це глава держави заявив у ході спілкування зі студентами Стенфордського університету.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Це питання дуже складне саме через те, що є (російська) паспортизація та деякі громадяни, які мають інші громадянства, можуть через цей закон отримати українське, а ми повинні сьогодні дуже серйозно захищати наші кордони. Актуальне питання, але через ці труднощі необхідно побудувати таке законодавство, яке не буде універсальним, з універсальним підходом для кожної окремої країни", — сказав президент, додавши, що він сам є прихильником введення подвійного громадянства для українців, "які мають українське коріння, але живуть у США, Канаді, країнах Євросоюзу, по всьому світу".

Також президент розповів, що Росія проводила паспортизацію українських громадян у Криму протягом понад 20 років, а тепер аналогічна ситуація і на непідконтрольній українській владі території Донбасу.

"Близько 600 тисяч російських паспортів роздано на наших українських територіях (Донецької та Луганської областей)", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у березні цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що уряд працює разом з народними депутатами над законопроектами про подвійне громадянство. У той же час він зазначив, що можливості особі легально мати при собі два паспорти — України та РФ — не буде.

А в лютому цього року Рада нацбезпеки та оборони України доручила Кабміну розробити законопроект, який врегулює питання наявності подвійного громадянства в депутатів і чиновників. Данілов тоді підкреслив, що в держслужбовців не повинно бути ніякого іншого паспорта, окрім українського.