Мендель поздравила себя с днем рождения цитатой из песни Шуфутинского "Третье сентября"
Бывшая пресс-секретарь президента Украины сегодня отмечает свое 35-летие. В этот день она решила вспомнить об одной из самых известных песен русского шансона.
В пятницу, 3 сентября, Юлии Мендель, которая до июля этого года занимала пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, исполнилось 35 лет. В связи с этим она опубликовала праздничный пост в своем Instagram, в котором процитировала ставшую мемом песню российского шансонье Михаила Шуфутинского "Третье сентября".
"Я календарь переверну — и снова 3 сентября. 35. Кто хочет делать, — делает. Победителей не судят", — написала экс-секретарь главы государства.
Этими словами Мендель подписала свой новый портрет.
Отметим, что исполнитель песен в жанре русского шансона Михаил Шуфутинский в апреле 2017 года был включен в базу сайта "Миротворец" в связи с незаконным посещением оккупированного Россией Крыма.
Сам артист подтвердил, что давал концерт на территории полуострова.
"Как же я могу не ездить туда? Конечно, я буду ездить в Крым, где меня любят зрители. Это все такая ерунда. Я выступал и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, и в Молдавии, а тут они решили, что я выступаю на каких-то "оккупированных территориях" — глупость такая и ерунда полная. Но, говоря на сленге, я не парюсь", — сказал Шуфутинский в комментарии агентству "РИА Новости".
По данным "РБК", история популярности песни музыканта "Третье сентября" началась еще в 2011 году — с тех пор пользователи соцсетей публикуют мемы об этой песне и о самом артисте.
Напомним, Юлия Мендель занимала пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. После увольнения она опубликовала собственную книгу мемуаров "Каждый из нас президент".
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