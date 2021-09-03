Мендель поздравила себя с днем рождения цитатой из песни Шуфутинского "Третье сентября"

Бывшая пресс-секретарь президента Украины сегодня отмечает свое 35-летие. В этот день она решила вспомнить об одной из самых известных песен русского шансона.

В пятницу, 3 сентября, Юлии Мендель, которая до июля этого года занимала пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, исполнилось 35 лет. В связи с этим она опубликовала праздничный пост в своем Instagram, в котором процитировала ставшую мемом песню российского шансонье Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Я календарь переверну — и снова 3 сентября. 35. Кто хочет делать, — делает. Победителей не судят", — написала экс-секретарь главы государства.

[ + – ] Подпись к новому посту Мендель в Instagram

Этими словами Мендель подписала свой новый портрет.

[ + – ] Пост Мендель, опубликованный ею по случаю дня рождения

Отметим, что исполнитель песен в жанре русского шансона Михаил Шуфутинский в апреле 2017 года был включен в базу сайта "Миротворец" в связи с незаконным посещением оккупированного Россией Крыма.

Сам артист подтвердил, что давал концерт на территории полуострова.

"Как же я могу не ездить туда? Конечно, я буду ездить в Крым, где меня любят зрители. Это все такая ерунда. Я выступал и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, и в Молдавии, а тут они решили, что я выступаю на каких-то "оккупированных территориях" — глупость такая и ерунда полная. Но, говоря на сленге, я не парюсь", — сказал Шуфутинский в комментарии агентству "РИА Новости".

По данным "РБК", история популярности песни музыканта "Третье сентября" началась еще в 2011 году — с тех пор пользователи соцсетей публикуют мемы об этой песне и о самом артисте.

Напомним, Юлия Мендель занимала пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. После увольнения она опубликовала собственную книгу мемуаров "Каждый из нас президент".

Ранее Фокус рассказывал о топ-5 скандалах Юлии Мендель во время ее пребывания на этой должности