Мендель привітала себе з днем народження цитатою з пісні Шуфутинського "Третье сентября"

Колишня прессекретарка президента України сьогодні відзначає своє 35-річчя. У цей день вона вирішила згадати про одну з найвідоміших пісень російського шансону.

У п'ятницю, 3 вересня, Юлії Мендель, яка до липня цього року займала пост прессекретаря президента України Володимира Зеленського, виповнилося 35 років. У зв'язку з цим вона опублікувала святковий пост у своєму Instagram, у якому процитувала пісню, що стала мемом, російського шансоньє Михайла Шуфутинського "Третье сентября".

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"Я календарь переверну — и снова 3 сентября. 35. Хто хоче робити, — робить. Переможців не судять", — написала екссекретарка глави держави.

[ + – ] Підпис до нового посту Мендель в Instagram

Цими словами Мендель підписала свій новий портрет.

[ + – ] Пост Мендель, опублікований нею з нагоди дня народження

Зазначимо, що виконавець пісень у жанрі російського шансону Михайло Шуфутинський у квітні 2017 року був включений у базу сайту "Миротворець" у зв'язку з незаконним відвідуванням окупованого Росією Криму.

Сам артист підтвердив, що давав концерт на території півострова.

"Як же я можу не їздити туди? Звичайно, я буду їздити до Криму, де мене люблять глядачі. Це все така дурниця. Я виступав і в Азербайджані, і у Вірменії, і в Грузії, і в Молдові, а тут вони вирішили, що я виступаю на якійсь "окупованій території" — дурість така і дурниця повна. Але, говорячи сленгом, я не парюся", — сказав Шуфутинський у коментарі агентству "РИА Новости".

За даними "РБК", історія популярності пісні музиканта "Третье сентября" почалася ще у 2011 році — з тих пір користувачі соцмереж публікують меми про цю пісню і про самого артиста.

Нагадаємо, Юлія Мендель займала пост прессекретаря президента України Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року. Після звільнення вона опублікувала власну книгу мемуарів "Кожен із нас — Президент".

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