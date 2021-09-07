"Откройте небо!" Под Радой требуют вернуть авиасообщение с Беларусью (фото, видео)

На митинге отметился участник с плакатом "Слава России". Он не смог объяснить сотрудникам полиции диалога, зачем он пришел.

Под Верховной Радой проходит митинг с требованием отменить запрет прилетать в Украину самолетам, зарегистрированным в Беларуси. Об акции очевидцы написали в соцсетях и Telegram.

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Судя по фото и видео, в акции принимают участие не более 100 человек. Они принесли плакаты и государственные флаги Украины и Беларуси.

Один человек держит плакат с надписью "Слава России". Сотрудница полиции диалога пыталась у него спросить, зачем он пришел, но ответа не получила. Пожилой мужчина с большим трудом только сумел произнести, что он после инсульта.

Фото: Телеграф

Другие люди по команде человека с мегафоном скандируют "Откройте небо!" и держат плакаты с призывами отменить решение Кабмина, который запретил с 29 мая воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины (приземляться в аэропортах и пролетать транзитом).

Экс-нардеп Борислав Береза написал в Facebook под сообщением об этом митинге, что гибридная война так и выглядит.

Другие комментаторы, предположили, что к организации митинга причастен нардеп Евгений Шевченко, который не скрывает своих симпатий к Александру Лукашенко. Также отметили, что участники митинга почему-то предпочитают любить Лукашенко на расстоянии.

Отметим, что воздушное пространство Украина закрыла после того, как власти Беларуси заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет, который летел транзитом через Беларусь. В этом самолете находился журналист Роман Протасевич. Его арестовали. После этого санкции против Беларуси ввели многие страны и Евросоюз.

Напомним, Фокус разбирался, что происходит в Беларуси через год после протестов. Похоже на то, что у оппозиции нет сил, у Лукашенко нет поддержки.

В правительстве Беларуси заявили о готовности к созданию единого с Россией газового рынка в рамках "Союзного государства". Сказали и о полной готовности "дорожной карты", согласно которой будет осуществлена реализация 28 союзных программ к 2025 году.