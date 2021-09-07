"Відкрийте небо!" Під Радою вимагають повернути авіасполучення з Білоруссю (фото, відео)

На мітингу відзначився учасник з плакатом "Слава Росії". Він не зміг пояснити співробітникам поліції діалогу, навіщо він прийшов.

Під Верховною Радою проходить мітинг з вимогою скасувати заборону прилітати в Україну літакам, зареєстрованим у Білорусі. Про акцію очевидці написали в соцмережах і Telegram.

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Судячи з фото і відео, в акції беруть участь не більше 100 осіб. Вони принесли плакати і державні прапори України і Білорусі.

Один чоловік тримає плакат з написом "Слава Росії". Співробітниця поліції діалогу намагалася в нього запитати, навіщо він прийшов, але відповіді не отримала. Літній чоловік з великими труднощами лише зумів вимовити, що він після інсульту.

Фото: Телеграф

Інші люди за командою людини з мегафоном скандують "Відкрийте небо!" і тримають плакати із закликами скасувати рішення Кабміну, який заборонив з 29 травня повітряним суднам, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір України (приземлятися в аеропортах і пролітати транзитом).

Екснардеп Борислав Береза написав у Facebook під повідомленням про цей мітинг, що гібридна війна так і виглядає.

Інші коментатори припустили, що до організації мітингу причетний нардеп Євген Шевченко, який не приховує своїх симпатій до Олександра Лукашенка. Також зазначили, що учасники мітингу чомусь вважають за краще любити Лукашенка на відстані.

Зазначимо, що повітряний простір Україна закрила після того, як влада Білорусі змусила приземлитися в Мінську пасажирський літак, який летів транзитом через Білорусь. У цьому літаку перебував журналіст Роман Протасевич. Його заарештували. Після цього санкції проти Білорусі ввели багато країн і Євросоюз.

Нагадаємо, Фокус розбирався, що відбувається в Білорусі через рік після протестів. Схоже на те, що в опозиції немає сил, у Лукашенка немає підтримки.

В уряді Білорусі заявили про готовність до створення єдиного з Росією газового ринку в рамках "Союзної держави". Сказали і про повну готовність "дорожньої карти", згідно з якою буде здійснено реалізацію 28 союзних програм до 2025 року.