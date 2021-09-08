"Голосовали бы 300 лет": Тищенко поделился с журналистами загадочной теорией о монобольшинстве

Во время общения с журналистами нардеп расхваливал фракцию за скорость принятия законопроектов, утверждая, что провел нужные подсчеты при помощи специальной теории. Но какой именно, ответить не смог.

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что Верховной Раде потребовалось бы "300 лет", чтобы принять уже утвержденные законопроекты, если бы в парламенте не было монобольшинства. При этом парламентарий заверил, что это не его собственное мнение или фигура речи, а отдельная "теория". Об этом сообщает издание УНН.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Тищенко, народные избранники делают "все возможное и невозможное" в ходе своей работы.

"Даже тот объем законов, который мы принимаем — если бы не было монобольшинства, я так посчитал, ну где-то 300 лет мы бы не приняли. Просто не приняли бы никогда!" — утверждает нардеп

Отвечая на вопрос журналиста о том, на основании чего Тищенко сделал такие подсчеты, "слуга народа" ответил: "Это по теории… Есть такая теория… Долго о ней рассказывать". После этой фразы часть видео с комментарием депутата резко обрывается.

[ + – ] Тищенко рассказывает о математической теории

До этого журналист также спросил Тищенко, кого из парламентариев он считает "наибольшим брехуном".

"Сегодня сложно сказать. Эта терминология — брехун, не брехун — она к народным депутатам неприменима", — ответил депутат.

Напомним, Тищенко часто становится героем курьезных происшествий. Так, недавно, перед голосованием в Раде по законопроекту о восстановлении уголовной ответственности за ложь в декларациях народный депутат подошел к вице-спикеру парламента Руслану Стефанчуку и закрыл его ноутбук.

Также мы писали о том, как на одном из заседаний нардепа заметили за распитием "коктейля" из минеральной воды и колы.