"Голосували б 300 років": Тищенко поділився із журналістами загадковою теорією про монобільшість

Під час спілкування із журналістами нардеп розхвалював фракцію за швидкість ухвалення законопроєктів, стверджуючи, що провів потрібні підрахунки за допомогою спеціальної теорії. Але якої саме, відповісти не зміг.

Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що Верховній Раді потрібно було б "300 років", щоб ухвалити вже затверджені законопроєкти, якби в парламенті не було монобільшості. При цьому парламентарій запевнив, що це не його власна думка або фігура мови, а окрема "теорія". Про це повідомляє видання УНН.

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За словами Тищенка, народні обранці роблять "все можливе і неможливе" в процесі своєї роботи.

"Навіть той обсяг законів, який ми ухвалюємо — якби не було монобільшості, я так рахував, ну десь 300 років ми б не ухвалили. Просто не ухвалили б ніколи!" — стверджує нардеп

Відповідаючи на питання журналіста про те, на підставі чого Тищенко зробив такі підрахунки, "слуга народу" відповів: "Це з теорії... Є така теорія... Довго про неї розповідати". Після цієї фрази частина відео з коментарем депутата різко обривається.

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До цього журналіст також запитав Тищенка, кого з парламентарів він вважає "найбільшим брехуном".

"Сьогодні складно сказати. Ця термінологія — брехун, чи не брехун — вона щодо народних депутатів не застосовується", — відповів депутат.

Нагадаємо, Тищенко часто стає героєм курйозних подій. Так, нещодавно, перед голосуванням у Раді щодо законопроєкту про відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях народний депутат підійшов до віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука і закрив його ноутбук.

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