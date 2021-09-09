Положительно к Путину относятся 15% украинцев, - опрос "Рейтинга"

Среди поклонников российского президента 51% — избиратели ОПЗЖ, а 9% — поддерживают "Слугу народа". Больше всего сторонников Путина на востоке Украины.

К президенту Российской Федерации Владимиру Путину положительно относятся лишь 15% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного группой "Рейтинг" со 2 по 4 сентября 2021 года.

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Так, заявили, что "полностью положительно" к Путину относятся 6% опрошенных, "скорее положительно" — 9%. О том, что они относятся "полностью отрицательно" к российскому лидеру сказали 68% респондентов, "скорее отрицательно" — 12%. Таким образом 80% украинцев сообщили, что относятся к Путину отрицательно.

Еще 4% участников опроса затруднились с ответом на этот вопрос.

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Примечательно, что среди относящихся к Путину положительно 51% — избиратели партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ), 9% — "Слуги народа", 8% — "Батькивщины", 5% — "Силы и чести". Среди поддерживающих партии "Евросолидарность" и "Голос" сторонников российского лидера нет.

Больше всего поклонников Путина на востоке (36%) и юге (26%) Украины. В центральной части страны их лишь 7%, в западной — 5%.

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Аудитория соцопроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, июльский опрос "Рейтинга" показал, что слова Путина о том, что "русские и украинцы — один народ" поддерживали 41% жителей Украины.

Согласно проведенному Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива социологическому исследованию, в мае 48% украинцев были убеждены в том, что Вторая мировая война началась из-за сговора Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером.