Позитивно до Путіна ставляться 15% українців, — опитування "Рейтингу"

Серед шанувальників російського президента 51% — виборці ОПЗЖ, а 9% — підтримують "Слугу народу". Найбільше прихильників Путіна на сході України.

До президента Російської Федерації Володимира Путіна позитивно ставляться лише 15% українців. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного групою "Рейтинг" із 2 по 4 вересня 2021 року.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, заявили, що "повністю позитивно" до Путіна ставляться 6% опитаних, "скоріше позитивно" — 9%. Про те, що вони ставляться "повністю негативно" до російського лідера сказали 68% респондентів, "скоріше негативно" — 12%. Так, 80% українців повідомили, що ставляться до Путіна негативно.

Ще 4% учасників опитування не змогли дати відповідь на це питання.

[ + – ] Найкраще українці ставляться до Меркель і Байдена

Варто зазначити, що серед людей, які ставляться до Путіна позитивно, 51% — виборці партії "Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ), 9% — "Слуги народу", 8% — "Батьківщини", 5% — "Сили і честі". Серед тих, хто підтримують партії "Євросолідарність" і "Голос", прихильників російського лідера немає.

Найбільше прихильників Путіна на сході (36%) і півдні (26%) України. У центральній частині країни їх лише 7%, у західній — 5%.

[ + – ] Як в Україні ставляться до Путіна

Аудиторія соцопитування: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, липневе опитування "Рейтингу" показало, що слова Путіна про те, що "росіяни й українці — один народ" підтримували 41% жителів України.

Відповідно до проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва соціологічного дослідження, у травні 48% українців були переконані в тому, що Друга світова війна почалася через змову Йосипа Сталіна з Адольфом Гітлером.