Зеленский созывает заседание СНБО в пятницу, - СМИ

По данным журналистов, на заседании 17 сентября члены Совета нацбезопасности рассмотрят вопрос о введении новых санкций.

В пятницу, 17 сентября, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на три информированных источника.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам журналистов, заседание Совета нацбезопасности начнется в 17:00, а в его повестку включено рассмотрение "программных документов" и введение санкций.

В то же время, на данный момент неизвестно, в отношении кого будут введены новые ограничения.

На интернет-ресурсах СНБО о грядущем заседании пока не сообщалось.

Напомним, на прошлом заседании, которое прошло 20 августа, СНБО ввел санкции, в частности, в отношении главреда издания "Страна" Игоря Гужвы и блогера Анатолия Шария. Также под ограничения попал народный депутат Андрей Деркач.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время форума Ялтинская европейская стратегия (YES) сообщил, что в Украине появилась первая женщина-олигарх. При этом он не стал уточнять, о ком идет речь, однако добавил, что "она не одна".