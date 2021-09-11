"Есть дамочка": секретарь СНБО заявил, что в Украине появилась женщина-олигарх (видео)

Алексей Данилов не стал уточнять кого имеет в виду, но подчеркнул, что "она не одна".

В Украине появилась первая женщина-олигарх. Об этом во время общения с журналистами на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES) сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает LB.ua.

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Так, Данилов отметил, что "олигархи в Украине — это на первое время мужское дело", но "уже есть одна женщина".

Впрочем, уточнять о ком речь секретарь СНБО не стал, отметив, что "она не одна".

Также Данилов подчеркнул, что удивлен тем, что уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила направить в Венецианскую комиссию законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

"Если омбудсмен начинает защищать олигархов, то я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Это вообще перфектная вещь", — заявил Данилов.

[ + – ] Данилов: "В Украине есть женщина-олигарх"

Отметим, о том, что Денисова предложила направить законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию стало известно в начале сентября. Омбудсмен считает, что документ не соответствует Конституции Украины. 10 августа сообщалось, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выполнил просьбу Денисовой. Ранее один из нардепов рассказал, что к законопроекту об олигархах уже предложили 1 257 поправок. В первом чтении Верховная Рада проголосовала за документ 1 июля.

Напомним, недавно Фокус опубликовал рейтинг 100 самых богатых людей Украины по состоянию на 2021 год. В него попали 5 женщин: Галина Герега (вместе с супругом — 8 место), Филя Жебровская (24 место), Ирина Чечеткина (вместе с супругом — 62 место), Юлия Левочкина (вместе с братом — 68 место) и Наталья Бондарева (99 место).