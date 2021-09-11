"Є жіночка": секретар РНБО заявив, що в Україні з'явилася жінка-олігарх (відео)

Олексій Данілов не став уточнювати кого має на увазі, але підкреслив, що "вона не одна".

В Україні з'явилася перша жінка-олігарх. Про це під час спілкування з журналістами на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES) повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає LB.ua.

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Так, Данилов зазначив, що "олігархи в Україні — це на перший час чоловіча справа", але "вже є одна жіночка".

Втім, уточнювати про кого йдеться секретар РНБО не став, відзначивши, що "вона не одна".

Також Данілов підкреслив, що здивований тим, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова запропонувала направити до Венеціанської комісії законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів.

"Якщо омбудсмен починає захищати олігархів, то я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Це взагалі перфектна річ", — заявив Данілов.

[ + – ] Данілов: "В Україні є жінка-олігарх"

Відзначимо, про те, що Денісова запропонувала направити законопроект про олігархів до Венеціанської комісії стало відомо на початку вересня. Омбудсмен вважає, що документ не відповідає Конституції України. 10 серпня повідомлялося, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виконав прохання Денісової. Раніше один з нардепів розповів, що до законопроекту про олігархів вже запропонували 1 257 поправок. У першому читанні Верховна Рада проголосувала за документ 1 липня.

Нагадаємо, нещодавно Фокус опублікував рейтинг 100 найбагатших людей України станом на 2021 рік. У нього потрапили 5 жінок: Галина Герега (разом з чоловіком — 8 місце), Філя Жебровська (24 місце), Ірина Чечоткіна (разом з чоловіком — 62 місце), Юлія Льовочкіна (разом з чоловіком — 68 місце) і Наталія Бондарєва (99 місце).