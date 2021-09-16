Зеленський скликає засідання РНБО в п'ятницю, — ЗМІ

За даними журналістів, на засіданні 17 вересня члени Ради нацбезпеки розглянуть питання про введення нових санкцій.

У п'ятницю, 17 вересня, з ініціативи президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на три інформовані джерела.

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За словами журналістів, засідання Ради нацбезпеки розпочнеться о 17:00, а в порядок денний включено розгляд "програмних документів" і введення санкцій.

У той же час наразі невідомо, щодо кого будуть введені нові обмеження.

На інтернет-ресурсах РНБО про прийдешнє засідання поки не повідомлялося.

Нагадаємо, на минулому засіданні, яке відбулося 20 серпня, РНБО ввела санкції, зокрема, щодо головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви і блогера Анатолія Шарія. Також під обмеження потрапив народний депутат Андрій Деркач.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов під час форуму Ялтинська європейська стратегія (YES) повідомив, що в Україні з'явилася перша жінка-олігарх. При цьому він не став уточнювати, про кого йдеться, проте додав, що "вона не одна".