Для финансирования партии "Слуга народа" в 2022 году из госбюджета выделят почти 440 млн грн

На втором месте по сумме полученных средств — более 132 млн грн — окажется ОПЗЖ. Всего на парламентские партии в 2022 году из госбюджета выделят более 885 млн грн.

В 2022 году парламентские политические партии в Украине получат финансирование от государства в размере 885 572 880 гривен. Такие цифры содержит законопроект №6000 от 15 сентября 2021 года "О государственном бюджете на 2022 год", поданный Кабинетом министров в Верховную Раду.

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В следующем году на финансирование партий потратят на 21% больше государственных денег — в 2021 году на него выделили чуть более 697 миллионов гривен. Как пишет движение ЧЕСНО, выделенное количество государственных денег для партий окажется рекордным с момента внедрения их государственного финансирования в 2015 году.

[ + – ] Партиям в 2022 году из госбюджета выделят более 885 млн грн Фото: Рух ЧЕСНО

В 2022 году на финансирование политических партий выделят:

"Слуга народа" — 439,3 миллиона гривен; ОПЗЖ — 132,8 миллиона гривен; "Европейская солидарность" — 126,7 миллиона гривен; "Голос" — 103,5 миллиона гривен; "Батькивщина" — 83,3 миллиона гривен.

[ + – ] Партиям в 2022 году из госбюджета выделят более 885 млн грн Фото: Рух ЧЕСНО

Следует отметить, что хотя ВО "Батькивщина" набрала на выборах в 2019 году больше голосов, чем "Европейская солидарность" и "Голос", меньше денег налогоплательщиков она получит из-за отсутствия "гендерной надбавки" — количество мужчин в ее избирательном списке превысило 2/3 от общего числа проходных кандидатов. Среди партий, которые придерживаются гендерной квоты, распределяются 10% от числа всех выделенных государством денег. Остальные 90% распределяются между партиями, которые прошли в парламент, пропорционально их результату.

Общая формула расчета объема госфинансирования установлена законом "О политических партиях в Украине". Сумма финансирования является одной сотой размера минимальной зарплаты в году, предшествовавшем выделению средств, умноженной на число избирателей, которые принимали участие в последних выборах в Верховную Раду.

Таким образом, для 2022 года формула выглядит так: 14 759 548 (избиратели) * 60 (грн) = 885 572 880 грн.

Поскольку государственное финансирование партий привязано к размеру минимальной зарплаты, вскоре его размер превысит 1 миллиард гривен.

Напомним, что проект госбюджета-2022 был одобрен украинским правительством и направлен в Верховную Раду. Больше всего средств власти намерены выделить на социальную защиту и оборону, а меньше всего — на развитие космической отрасли.

Фокус также писал о том, что правительство внесло в проект бюджета расходы на подготовку к переписи населения в 2023 году.

Также мы сообщали, что в июле Верховная Рада приняла трехлетнюю бюджетную декларацию, согласно которой минимальная зарплата должна вырасти с нынешних 6500 грн до 7665 грн к началу 2024 года.