Для фінансування партії "Слуга народу" у 2022 році з держбюджету виділять майже 440 млн грн

На другому місці за сумою отриманих коштів — понад 132 млн грн — виявиться ОПЗЖ. Всього на парламентські партії в 2022 році з держбюджету виділять понад 885 млн грн.

У 2022 році парламентські політичні партії в Україні отримають фінансування від держави в розмірі 885 572 880 гривень. Такі цифри містить законопроект №6000 від 15 вересня 2021 року "Про державний бюджет на 2022 рік", поданий Кабінетом міністрів до Верховної Ради.

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У наступному році на фінансування партій витратять на 21% більше державних грошей — у 2021 році на нього виділили трохи більше 697 мільйонів гривень. Як пише рух ЧЕСНО, виділена кількість державних грошей для партій виявиться рекордною з моменту впровадження їх державного фінансування у 2015 році.

[ + – ] Партіям у 2022 році з держбюджету виділять понад 885 млн грн Фото: Рух ЧЕСНО

У 2022 році на фінансування політичних партій виділять:

"Слуга народу" — 439,3 мільйона гривень; ОПЗЖ — 132,8 мільйона гривень; "Європейська солідарність" — 126,7 мільйона гривень; "Голос" — 103,5 мільйона гривень; "Батьківщина" — 83,3 мільйона гривень.

[ + – ] Партіям у 2022 році з держбюджету виділять понад 885 млн грн Фото: Рух ЧЕСНО

Слід зазначити, що, хоча ВО "Батьківщина" набрала на виборах у 2019 році більше голосів, ніж "Європейська солідарність" і "Голос", менше грошей платників податків вона отримає через відсутність "гендерної надбавки" — кількість чоловіків у її виборчому списку перевищило 2/3 від загального числа прохідних кандидатів. Серед партій, які дотримуються гендерної квоти, розподіляються 10% від числа всіх виділених державою грошей. Решта 90% розподіляються між партіями, які пройшли в парламент, пропорційно їхньому результату.

Загальна формула розрахунку обсягу держфінансування встановлена законом "Про політичні партії в Україні". Сума фінансування є однією сотою розміру мінімальної зарплати на рік, що передував виділенню коштів, помноженої на число виборців, які брали участь в останніх виборах до Верховної Ради.

Таким чином, для 2022 року формула виглядає так 14 759 548 (виборці) * 60 (грн) = 885 572 880 грн.

Оскільки державне фінансування партій прив'язане до розміру мінімальної зарплати, незабаром його розмір перевищить 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, що проект держбюджету-2022 був схвалений українським урядом і направлений до Верховної Ради. Найбільше коштів влада має намір виділити на соціальний захист і оборону, а найменше — на розвиток космічної галузі.

Фокус також писав про те, що уряд вніс у проект бюджету витрати на підготовку до перепису населення у 2023 році.

Також ми повідомляли, що в липні Верховна Рада прийняла трирічну бюджетну декларацію, згідно з якою мінімальна зарплата має зрости з нинішніх 6500 до 7665 грн на початок 2024 року.