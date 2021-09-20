В Бердянске депутат после пьяного ДТП решил сложить мандат (видео)

Решение лишить депутатского мандата Николая Рудницкого приняли на внеочередном заседании горсовета. "За" проголосовали все присутствующие.

Депутат Бердянского городского совета Николай Рудницкий, который, по информации правоохранителей, находясь в нетрезвом состоянии, сбил пешехода, был досрочно лишен мандата, сообщает в понедельник, 20 сентября Укринформ.

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По словам секретаря бердянского горсовета Александра Свидло, в этот орган местной власти поступило заявление от самого Рудницкого, в котором он информирует о сложении с себя депутатских полномочий и добровольно отказывается от мандата депутата.

Городской совет Бердянска на своей внеочередной сессии, которая состоялась 20 сентября, удовлетворил заявление Рудницкого. За это решение проголосовали все присутствовавшие на заседании 27 депутатов (общее количество – 38).

На своей странице в Facebook Николай Рудницкий заявил, что его статус депутата "привязали к происшествию и используют против коллег, команды и совета", поэтому он и принял решение это прекратить, сообщает местное издание Бердянск 24.

При этом на сайте пишут, что данный пост доступен лишь для друзей депутата в его Facebook-аккаунте.

"Видя, как мой статус депутата привязывается к происшествию и используется против коллег, команды, совета, я хотел бы это все это остановить, написать заявление и сложить депутатские полномочия", – написал он.

[ + – ] Сообщение Николая Рудницкого

Напомним, 11 сентября в Бердянске автомобиль BMW X5, за рулем которого был Рудницкий, выехал на разделительную полосу движения, въехал в электроопору, а после этого сбил пешехода.

[ + – ] ДТП с участием Николая Рудницкого

Анализ показал 2,2 промилле алкоголя в крови депутата, пострадавший мужчина был госпитализирован, а правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

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Также Фокус рассказывал о том, что исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Юрченко во время совершенного им ДТП в центре Львова находился в состоянии наркотического опьянения.