У Бердянську депутат після п'яної ДТП вирішив скласти мандат (відео)

Рішення позбавити депутатського мандата Миколи Рудницького ухвалили на позачерговому засіданні міськради. "За" проголосували всі присутні.

Депутат Бердянської міської ради Микола Рудницький, який, за інформацією правоохоронців, перебуваючи в нетверезому стані, збив пішохода, був достроково позбавлений мандата, повідомляє в понеділок, 20 вересня, Укрінформ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами секретаря бердянської міськради Олександра Свідло, в цей орган місцевої влади надійшла заява від Рудницького, в якій він інформує про складання із себе депутатських повноважень і добровільно відмовляється від мандата депутата.

Міська рада Бердянська на своїй позачерговій сесії, яка відбулася 20 вересня, задовольнив заяву Рудницького. За це рішення проголосували всі присутні на засіданні 27 депутатів (загальна кількість — 38).

На своїй сторінці у Facebook Микола Рудницький заявив, що його статус депутата "прив'язали до події і використовують проти колег, команди і ради", тому він і вирішив це припинити, повідомляє місцеве видання Бердянськ 24.

При цьому на сайті пишуть, що цей допис доступний лише для друзів депутата в його Facebook-акаунті.

"Бачачи, як мій статус депутата прив'язується до події і використовується проти колег, команди, ради, я хотів би це все це зупинити, написати заяву і скласти депутатські повноваження", — написав він.

[ + – ] Повідомлення Миколи Рудницького

Нагадаємо, 11 вересня в Бердянську автомобіль BMW X5, за кермом якого був Рудницький, виїхав на розділювальну смугу руху, в'їхав в електроопору, а після цього збив пішохода.

[ + – ] ДТП за участю Миколи Рудницького

Аналіз показав 2,2 проміле алкоголю в крові депутата, постраждалий чоловік був госпіталізований, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України.

Раніше повідомлялося про схожу ДТП, що сталося з мером Вознесенська Євгеном Величко, який на своєму автомобілі врізався в автобус із дітьми.

Також Фокус розповідав про те, що виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Юрченко під час скоєної ним ДТП у центрі Львова знаходився в стані наркотичного сп'яніння.