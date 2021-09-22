"Было жутковато": Сергей Шефир прокомментировал покушение на убийство (видео)

Первый помощник президента Зеленского считает, что на его автомобиль напали с целью запугать высшие эшелоны власти. Он рассказал, что водитель продолжил вести машину, несмотря на ранения.

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, чей автомобиль утром 22 сентября обстреляли неизвестные, впервые прокомментировал ситуацию и отверг, что причиной нападения на него мог стать конфликт внутри команды власти. Брифинг с его участием проходил в здании Министерства внутренних дел в Киеве.

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"Не понимаю причин [нападения]. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы. Водитель — молодец, поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали", — рассказал Шефир.

По словам соратника президента, вскоре он увидел на дороге карету "скорой", в итоге он остановил ее, чтобы медики увезли раненого водителя. Шефир выразил надежду, что сейчас жизни мужчины, который был за рулем его машины, уже ничего не угрожает, а также отметил, что тот вел себя "геройски".

"Ощущение не из приятных, сразу скажу. Уже слышал несколько версий по телевизору идиотских, извините прямо. Никаких конфликтов в команде нет, все, что до этого было сказано, — это все фейки. У нас команда дружная, слаженная, идет вперед. Все, что я могу сказать в качестве своего мнения, — покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти", — отметил Шефир.

Первый помощник Зеленского выразил уверенность, что глава государства является "очень волевым человеком", запугать которого "невозможно".

Напомним, что утром 22 сентярбя возле села Лесники в Киевской области было совершено покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Его автомобиль Audi A8 обстреляли из автоматов неизвестные, в результате атаки получил ранения водитель автомобиля Алексендр Иванько.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии Фокусу назвал покушение на Шефира "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды" Зеленского. Он подчеркнул, что в окружении главы государства связывают это нападение с выбранным главой государства курсом. Похожее мнение выразил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, который заявил, что атака была попыткой "передать привет" президенту.

Вскоре на инцидент отреагировал и сам Зеленский. Президент заявил, что сразу по завершении своего выступления на сессии Генассамблеи ООН отправится в Киев, он также пообещал "сильный ответ" на нападение.