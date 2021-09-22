"Було моторошно": Сергій Шефір прокоментував замах на вбивство (відео)

Перший помічник президента Зеленського вважає, що на його автомобіль напали з метою залякати вищі ешелони влади. Він розповів, що водій продовжив вести машину, незважаючи на поранення.

Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір, чий автомобіль вранці 22 вересня обстріляли невідомі, вперше прокоментував ситуацію і заперечив, що причиною нападу на нього міг стати конфлікт усередині команди влади. Брифінг за його участі відбувся в будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві.

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"Не розумію причин [нападу]. Розумію, що їхали, раптом пролунали постріли. Водій — молодець, поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трошки. Було моторошно. Тут же я подзвонив у поліцію, міністру МВС, тут же повідомив куди слід. Правоохоронні органи спрацювали дуже оперативно, швидко підібрали", — розповів Шефір.

За словами соратника президента, незабаром він побачив на дорозі карету "швидкої", в результаті він зупинив її, щоб медики відвезли пораненого водія. Шефір висловив надію, що зараз життю чоловіка, який був за кермом його машини, вже нічого не загрожує, а також зазначив, що той вів себе "героїчно".

"Відчуття не з приємних, відразу скажу. Вже чув кілька версій по телевізору ідіотських, вибачте прямо. Ніяких конфліктів у команді немає, все, що до цього було сказано, — це все фейки. У нас команда дружна, злагоджена, йде вперед. Все, що я можу сказати як свою думку, — замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади", — зазначив Шефір.

Перший помічник Зеленського висловив упевненість, що глава держави є "дуже вольовою людиною", залякати якого "неможливо".

Нагадаємо, що вранці 22 сентярбя біля села Лісники в Київській області було скоєно замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента України Володимира Зеленського. Його автомобіль Audi A8 обстріляли з автоматів невідомі, в результаті атаки отримав поранення водій автомобіля Алексендр Іванько.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі Фокусу назвав замах на Шефіра "спробою демонстративного вбивства ключового члена команди" Зеленського. Він підкреслив, що в оточенні глави держави пов'язують цей напад із обраним главою держави курсом. Схожу думку висловив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який заявив, що атака була спробою "передати привіт" президенту.

Незабаром на інцидент відреагував і сам Зеленський. Президент заявив, що відразу по завершенні свого виступу на сесії Генасамблеї ООН відправиться до Києва, він також пообіцяв "сильну відповідь" на напад.