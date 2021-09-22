В СБУ подсчитали, что Зеленскому с начала каденции угрожали 22 раза, – СМИ

По информации журналистов, кроме президента Украины угрожали также главе МВД. Но о ком конкретно идет речь в ведомстве уточнять не стали.

Высшему руководству Украины начиная с 2019 года угрожали насилием 25 раз, причем большинство угроз касались действующего главы государства Владимира Зеленского, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию из СБУ.

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По данным Службы безопасности Украины всего с 2019 по сентябрь текущего года было получено 25 сообщений, в которых были угрозы в адрес высших государственных деятелей Украины.

Из этих угроз 22 адресовались президенту Украины Владимиру Зеленскому, еще три – главе МВД Арсену Авакову (занимавшему эту должность до июля 2021 года).

Министр цифровой информации Михаил Федоров также обратил внимание на эту информацию СБУ, заявив в своем Telegram-канале, что как угрозы в адрес главы государства, так и покушение на помощника президента Сергея Шефира – это реакция на системную работу Владимира Зеленского и его команды "против тех, кто зарабатывал из бюджета Украины десятки лет".

"Бандиты не привыкли, что с ними не считаются. Они достают своих ручных политиков и атакуют в медиа, пытаясь остановить изменения, а когда это не работает — достаются и автоматы", – написал он.

[ + – ] Сообщение Михаила Федорова

Что известно о покушениях на Зеленского

5 сентября текущего года появилась информация о возможном покушении на президента Зеленского. В колл-центр СБУ обратился неизвестный, сообщивший силовикам, что слышал о намерениях совершить покушение на главу государства и здание Верховной Рады.

По словам журналистов, информатором оказался бездомный Виталий Георгиев, попросивший телефон у сотрудницы Киево-Печерской лавры и обратившийся в СБУ. Женщина сообщила, что у позвонившего есть психические расстройства.

Позже сообщалось, что полиция начала розыски бездомного, предупредившего о покушении на Зеленского, но пока установить его местонахождение не удалось.

А в феврале 2021 года в Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали 59-летнего мужчину, который по телефону угрожал подорвать квартиру, в которой проживают родители Владимира Зеленского.

Также Фокус сообщал о том, что с начала президентства Владимира Зеленского СБУ открыла шесть уголовных производств по факту посягательства на его жизнь и угроз убийством.