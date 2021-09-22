В СБУ підрахували, що Зеленському з початку каденції погрожували 22 рази, — ЗМІ

За інформацією журналістів, крім президента України погрожували також главі МВС. Але про кого конкретно йдеться у відомстві уточнювати не стали.

Вищому керівництву України починаючи з 2019 року погрожували насильством 25 разів, причому більшість загроз стосувалися чинного глави держави Володимира Зеленського, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію із СБУ.

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За даними Служби безпеки України всього з 2019 по вересень поточного року були отримані 25 повідомлень, в яких були погрози на адресу вищих державних діячів України.

З цих загроз 22 адресувалися президенту України Володимиру Зеленському, ще три — главі МВС Арсену Авакову (обіймав цю посаду до липня 2021 року).

Міністр цифрової інформації Михайло Федоров також звернув увагу на цю інформацію СБУ, заявивши у своєму Telegram-каналі, що як погрози на адресу глави держави, так і замах на помічника президента Сергія Шефіра — це реакція на системну роботу Володимира Зеленського та його команди "проти тих, хто заробляв із бюджету України десятки років".

"Бандити не звикли, що з ними не рахуються. Вони дістають своїх ручних політиків та атакують в медіа, намагаючись зупинити зміни, а коли це не працює — дістаються й автомати", — написав він.

[ + – ] Повідомлення Михайла Федорова

Що відомо про замахи на Зеленського

5 вересня поточного року з'явилася інформація про можливий замах на президента Зеленського. У кол-центр СБУ звернувся невідомий, який повідомив силовикам, що чув про наміри вчинити замах на главу держави і будівлю Верховної Ради.

За словами журналістів, інформатором виявився безпритульний Віталій Георгієв, який попросив телефон у співробітниці Києво-Печерської лаври і звернувся в СБУ. Жінка повідомила, що в того, хто подзвонив, є психічні розлади.

Пізніше повідомлялося, що поліція почала пошуки безпритульного, який попередив про замах на Зеленського, але поки встановити його місцезнаходження не вдалося.

А в лютому 2021 року в Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці затримали 59-річного чоловіка, який по телефону погрожував підірвати квартиру, в якій проживають батьки Володимира Зеленського.

Також Фокус повідомляв про те, що з початку президентства Володимира Зеленського СБУ відкрила шість кримінальних проваджень за фактом посягання на його життя і погроз убивством.