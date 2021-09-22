Зеленский обсудил со Столтенбергом увеличение присутствия НАТО в Черном море

Также президент попросил руководителя Альянса помочь освободить сотни украинцев, которые удерживаются на оккупированных территориях и в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе беседы стороны обсудили увеличение присутствия морских сил стран НАТО в Черном море, а также освобождение удерживаемых украинцев на оккупированных территориях и в РФ. Об этом в среду, 22 сентября, сообщило представительство главы государства на своем сайте.

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Так, Зеленский акцентировал внимание на важности дальнейшего увеличения присутствия флотов стран Альянса в Черном море, а также взаимодействия стран Черноморского региона. Президент выразил готовность активно участвовать в соответствующих совместных действиях с Альянсом и заявил о заинтересованности в увеличении числа совместных военных учений.

Помимо этого глава государства попросил Столтенберга поспособствовать освобождению почти 450 граждан, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях Украины.

Зеленский обратил внимание генсека НАТО на то, что за последние два года Украина почти завершила формирование новой системы национальной безопасности, которая была полностью основана на стандартах стран Альянса. Президент также сообщил Столтенбергу о ходе выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина — НАТО и выразил надежду, что страны-члены Альянса "смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеров", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом", — добавило представительство главы государства.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие государства с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.

В ходе встречи Зеленский также выразил благодарность Столтенбергу за поддержку Украины со стороны организации и подчеркнул важность его участия в саммите Крымской платформы, который прошел 23 августа в Киеве.

После беседы с генсеком Альянса президент написал в своем Twitter, что для стран, которые стремятся к членству в организации "должна быть четкая временная перспектива".

Напомним, во вторник, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе визита глава государства уже успел встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими высокопоставленными чиновниками.

Как Фокус писал ранее, выступление Зеленского на Генассамблее ООН пройдет в рамках общих дебатов 22 сентября и начнется в 23:40 по киевскому времени.