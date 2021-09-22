Зеленський обговорив зі Столтенбергом збільшення присутності НАТО в Чорному морі

Також президент попросив керівника Альянсу допомогти звільнити сотні українців, які утримуються на окупованих територіях і в РФ.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. У процесі бесіди сторони обговорили збільшення присутності морських сил країн НАТО в Чорному морі, а також звільнення утримуваних українців на окупованих територіях і в РФ. Про це в середу, 22 вересня, повідомило представництво глави держави на своєму сайті.

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Так, Зеленський акцентував увагу на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн Альянсу в Чорному морі, а також взаємодії країн Чорноморського регіону. Президент висловив готовність брати активну участь у відповідних спільних діях з Альянсом і заявив про зацікавленість у збільшенні кількості спільних військових навчань.

Крім цього глава держави попросив Столтенберга посприяти звільненню майже 450 громадян, утримуваних в РФ і на окупованих територіях України.

Зеленський звернув увагу генсека НАТО на те, що за останні два роки Україна майже завершила формування нової системи національної безпеки, яка була повністю заснована на стандартах країн Альянсу. Президент також повідомив Столтенбергу про хід виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО і висловив сподівання, що країни-члени Альянсу "зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ, відповідні критерії та "маркери", виконання яких дозволить перейти до наступного етапу інтеграції з Альянсом", — додало представництво глави держави.

Крім того, сторони обговорили взаємодію держави з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.

У процесі зустрічі Зеленський також висловив подяку Столтенбергу за підтримку України з боку організації та підкреслив важливість його участі в саміті Кримської платформи, який пройшов 23 серпня в Києві.

Після бесіди з генсеком Альянсу президент написав у своєму Twitter, що для країн, які прагнуть до членства в організації "повинна бути чітка тимчасова перспектива".

Нагадаємо, у вівторок, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. У процесі візиту глава держави вже встиг зустрітися з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та іншими високопоставленими чиновниками.

Як Фокус писав раніше, виступ Зеленського на Генасамблеї ООН пройде в межах загальних дебатів 22 вересня і розпочнеться о 23:40 за київським часом.