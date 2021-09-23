Главой правоохранительного комитета Рады стал юрист, сотрудничавший с "Кварталом 95"

Сергей Ионушас был патентным поверенным Владимира Зеленского — регистрировал такие его торговые марки, как "Слуга народа", "Країна У", "Квартал 95", "Студия "Квартал 95", "Лига Смеха", "Чисто news".

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас стал главой парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который ранее возглавлял действующий министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Проект постановления №6081 от 23 сентября 2021 года Верховная Рада поддержала 265 голосами "за".

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До этого Ионушас работал в комитете заместителем главы.

В соответствии с постановлением, заместителем главы правоохранительного комитета назначен член этого комитета, "слуга" Вячеслав Медяник.

Кто такой Сергей Ионушас

Согласно информации на сайте парламента, Ионушас был избран в Верховную Раду, пройдя 38-м по списку партии "Слуга народа". Родился он в 1979 году, по образованию — юрист, занимался предпринимательской деятельностью, проживает в Киеве.

Ионушас является руководителем юридической фирмы "Гелон" и ООО "Консион". Как пишут "Схемы", нардеп активно сотрудничал со структурами "Квартала", в частности он был патентным поверенным Владимира Зеленского — регистрировал такие его торговые марки, как "Слуга народа", "Країна У", "Квартал 95", "Студия" Квартал 95", "Лига Смеха", "Чисто news".

Напомним, Арсен Аваков, занимавший должность руководителя МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке 13 июля 2021 года. 16 июля Верховная Рада согласовала его увольнение. В тот же день нардепы проголосовали за назначение новым руководителем МВД нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского.