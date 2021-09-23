Главою правоохоронного комітету Ради став юрист, який співпрацював з "Кварталом 95"

Сергій Іонушас був патентним повіреним Володимира Зеленського — реєстрували такі його торгові марки, як "Слуга народу", "Країна У", "Квартал 95", "Студія "Квартал 95", "Ліга Сміху", "Чисто news".

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Сергій Іонушас став главою парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, який раніше очолював чинний міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Проєкт постанови №6081 від 23 вересня 2021 року Верховна Рада підтримала 265 голосами "за".

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До цього Іонушас працював у комітеті заступником голови.

Відповідно до постанови, заступником глави правоохоронного комітету призначено члена цього комітету, "слугу" В'ячеслава Медяника.

Хто такий Сергій Іонушас

Згідно з інформацією на сайті парламенту, Іонушас був обраний до Верховної Ради, пройшовши 38-м за списком партії "Слуга народу". Народився він у 1979 році, за освітою — юрист, займався підприємницькою діяльністю, проживає в Києві.

Іонушас є керівником юридичної фірми "Гелон" і ТОВ "Консіон". Як пишуть "Схеми", нардеп активно співпрацював зі структурами "Кварталу", зокрема він був патентним повіреним Володимира Зеленського — реєстрували такі його торгові марки, як "Слуга народу", "Країна У", "Квартал 95", "Студія "Квартал 95", "Ліга Сміху", "Чисто news".

Нагадаємо, Арсен Аваков, який займав посаду керівника МВС з лютого 2014 року, написав заяву про відставку 13 липня 2021 року. 16 липня Верховна Рада погодила його звільнення. У той же день нардепи проголосували за призначення новим керівником МВС нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського.