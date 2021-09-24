ФСБ забрасывает в Украину агентов среди беженцев из Беларуси, — журналист Bellingcat

Вражескими агентами также стали некоторые сотрудники украинских спецслужб, которых завербовали в начале войны на Донбассе.

ФСБ забрасывает в Украину своих агентов среди беженцев и эмигрантов из Беларуси. Об этом в интервью "Новому времени" предупредил журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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Журналистка поинтересовалась, есть ли у Bellingcat информация о деятельности российских разведчиков на территории Украины и какие цели агенты ФСБ могут преследовать.

Грозев подтвердил, что российские спецслужбы создали свою агентурную сеть в Украине, однако часть вражеских разведчиков уже арестована. Более того, вражеская разведка активно забрасывает на территорию Украины своих агентов под видом беженцев и эмигрантов из Беларуси.

"Часть из них была завербована ФСБ среди работников в ваших спецслужбах еще в начале войны. А некоторые из них сами предлагали себя, мы потом это обнаружили. Это первый сегмент. Второй сегмент — это люди, которых забрасывает ФСБ среди, например, эмигрантов, беженцев из Беларуси. Они нашли Украину в качестве одного из мест, где могут сейчас свободно работать. Среди них вбрасываются сейчас такие помощники, которые реально являются агентами ФСБ", — продолжил журналист.

Журналистка в общении с Христо Грозевым затронула тему гибели главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из парков Киева. Собеседница напомнила журналисту, что организация Bellingcat анонсировала расследование по обстоятельствам гибели белорусского активиста и поинтересовалась, смогли ли расследователи уже установить какие-то факты.

Христо Грозев заявил, что Bellingcat сотрудничает с группой журналистов из Беларуси и белорусскими партизанами, однако расследование гибели главы БДУ Виталия Шишова затянется на несколько месяцев.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве нашли повешенным главу БДУ Виталия Шишова. Тело белорусского активиста с ссадинами нашли в одном из парков Киева на следующий день после исчезновения.

Белорусский дом в Украине обвинил КГБ Беларуси в гибели руководителя Виталия Шишова и заявил, что свою жертву агенты выбрали не случайно.

Позже Фокус рассказывал, что в Беларуси завели уголовное дело на девушку покойного Виталия Шишова. Белорусские силовики обвинили 21-летнюю Божену Жолудь в призывах к массовым беспорядкам и вооруженному сопротивлению властям в Беларуси.