ФСБ закидає в Україну агентів серед біженців з Білорусі, — журналіст Bellingcat

Ворожими агентами також стали деякі співробітники українських спецслужб, яких завербували на початку війни на Донбасі.

ФСБ закидає в Україну своїх агентів серед біженців та емігрантів з Білорусі. Про це в інтерв'ю "Новому времени" попередив журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

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Журналістка поцікавилася, чи є в Bellingcat інформація про діяльність російських розвідників на території України і які цілі агенти ФСБ можуть переслідувати.

Грозєв підтвердив, що російські спецслужби створили свою агентурну мережу в Україні, однак частина ворожих розвідників уже арештована. Більше того, ворожа розвідка активно закидає на територію України своїх агентів під виглядом біженців та емігрантів з Білорусі.

"Частина з них була завербована ФСБ серед працівників у ваших спецслужбах ще на початку війни. А деякі з них самі пропонували себе, ми потім це виявили. Це перший сегмент. Другий сегмент — це люди, яких закидає ФСБ серед, наприклад, емігрантів, біженців з Білорусі. Вони знайшли Україну в ролі одного з місць, де можуть зараз вільно працювати. Серед них вкидаються зараз такі помічники, які реально є агентами ФСБ", — продовжив журналіст.

Журналістка в спілкуванні з Христо Грозєвим торкнулася теми загибелі глави Білоруської дому в Україні Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з парків Києва. Співрозмовниця нагадала журналісту, що організація Bellingcat анонсувала розслідування за обставинами загибелі білоруського активіста і поцікавилася, чи змогли розслідувачі вже встановити якісь факти.

Христо Грозєв заявив, що Bellingcat співпрацює з групою журналістів з Білорусі та білоруськими партизанами, проте розслідування загибелі глави БДУ Віталія Шишова затягнеться на кілька місяців.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві знайшли повішеним главу БДУ Віталія Шишова. Тіло білоруського активіста із саднами знайшли в одному з парків Києва наступного дня після зникнення.

Білоруський дім в Україні звинуватив КДБ Білорусі в загибелі керівника Віталія Шишова і заявив, що свою жертву агенти вибрали не випадково.

Пізніше Фокус розповідав, що в Білорусі завели кримінальну справу на дівчину покійного Віталія Шишова. Білоруські силовики звинуватили 21-річну Божену Жолудь у закликах до масових заворушень і збройного опору владі в Білорусі.