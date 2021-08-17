Смерть Віталія Шишова: у Білорусі порушили кримінальну справу проти дівчини повішеного глави БДУ

21-річну уродженку Гомельської області Божену Жолудь звинувачують у закликах до масових заворушень і збройного опору владі в Білорусі.

Управління Слідчого комітету в Мінську порушило кримінальну справу щодо дівчини повішеного глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова Божени Жолудь. Про це в коментарі "Белта" повідомив начальник УСК в Мінську Сергій Паско.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Приводом для порушення кримінальної справи, як повідомляють у Слідчому комітеті, стали заяви Божени Жолудь під будівлею посольства Білорусі в Україні, де дівчина загиблого глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова закликала "об'єднатися і зі зброєю в руках перемогти режим Лукашенка".

За словами Сергія Паска, 21-річна уродженка Гомельської області Божена Жолудь закликала до масових заворушень і вчинення дій, "спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі".

"За даними слідства, у серпні 2021 року підозрювана, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні, закликала до масових заворушень, що супроводжується насильством над особистістю і збройним опором представникам влади, тобто до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі. Її протиправні дії були відображені на відео і розтиражовані за допомогою різних засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, зокрема і в деструктивних Telegram-каналах. Зазначена інформація долучена до матеріалів кримінальної справи", — заявив начальник УСК в Мінську в коментарі журналістам.

Сергій Паско також додав, що дівчина повішеного керівника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова визнана підозрюваною за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв, що главу БДУ Віталія Шишова знайшли повішеним у парку Києва наступного дня після зникнення. Тіло Віталія Шишова знайшли в Святошинському парку за допомогою білінгу телефону. З номера глави БДУ здійснений короткий виклик на телефон соратника, у якого так само загинув брат.

Також Фокус розповідав, що після загибелі Віталія Шишова заступнику голови БДУ заборонили в'їзд в Україну. Родіон Батулін отримав заборону на в'їзд в Україну на три роки, а прикордонники не змогли пояснити причину такого рішення, посилаючись на "таємність СБУ".

Після загибелі Віталія Шишова під будівлею посольства Білорусі в Україні відбулася акція в пам'ять глави БДУ. Дівчина Шишова Божена Жолудь закликала об'єднатися і "зі зброєю в руках перемогти режим Лукашенка".