Під посольством Білорусі в Києві пройшла акція в пам'ять убитого активіста Шишова (відео)

На акції була присутня цивільна дружина загиблого глави "Білоруського дому в Україні". Дівчина закликала об'єднатися і "зі зброєю в руках перемогти режим Лукашенка".

У вівторок, 3 серпня, під будівлею посольства Білорусі в Києві зібралася акція, учасники якої прийшли вшанувати пам'ять глави організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, якого раніше знайшли мертвим у столичному парку. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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У числі тих, хто прийшов під стіни дипломатичного представництва, — представники білоруської діаспори, українських рухів правого спрямування і прості громадяни. Учасники тримають у руках біло-червоно-білі прапори Білорусі, а також фотографії Шишова і квіти.

[ + – ] Акція під посольством Білорусі 3 серпня [ + – ] Акція під посольством Білорусі 3 серпня

Також на акції була присутня цивільна дружина активіста. Спочатку представників преси попросили не підходити до неї і не ставити їй питання, оскільки вона шокована тим, що трапилося. Однак, зрештою дівчина все ж таки зважилася виступити з мікрофоном.

"Я хочу, щоб всі зрозуміли, що мирно в нас нічого не вийде. Тільки якщо ми об'єднаємося і візьмемо зброю в руки проти них — це єдиний варіант, за якого ми зможемо перемогти цей режим (мова про режим президента Білорусі Олександра Лукашенко, якого в білоруському опозиційному середовищі і серед деяких європейських політиків називають причетним до загибелі Шишова, — Фокус). Я прошу, щоб мене почув кожен білорус, неважливо, у якому куточку країни він", — заявила дівчина, ледь стримуючи сльози.

Після її виступу присутні запалили фаєри і почали викрикувати білоруські та українські патріотичні гасла.

Нагадаємо, що главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова знайшли повішеним у Святошинському парку Києва на наступний день після зникнення. За словами його друга, Шишов був побитий. Труп Віталія Шишова змогли виявити завдяки білінгу телефону. З номера глави БДУ здійснений короткий виклик на телефон соратника, "у якого так само вбили брата".

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві зник глава БДУ Віталій Шишов. 26-річний громадянин Білорусі в понеділок, 2 серпня, відправився на ранкову пробіжку і перестав виходити на зв'язок.

Фокус розбирався в тому, що відомо про смерть Віталія Шишова і які версії розглядають правоохоронці.