Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память убитого активиста Шишова (видео)

На акции присутствовала гражданская жена погибшего главы "Белорусского дома в Украине". Девушка призвала объединиться и "с оружием в руках победить режим Лукашенко".

Во вторник, 3 августа, под зданием посольства Беларуси в Киеве собралась акция, участники которой пришли почтить память главы организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, которого ранее нашли мертвым в столичном парке. Об этом сообщает "Интерфакс-Укаина".

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В числе тех, кто пришел под стены дипломатического представительства, – представители белорусской диаспоры, украинских движений правого толка и простые граждане. Участники держат в руках бело-красно-белые флаги Беларуси, а также фотографии Шишова и цветы.

[ + – ] Акция под посольством Беларуси 3 августа [ + – ] Акция под посольством Беларуси 3 августа

Также на акции присутствовала гражданская жена активиста. Изначально представителей прессы попросили не подходить к ней и не задавать ей вопросы, поскольку она шокирована случившемся. Однако в итоге девушка все же решилась выступить с микрофоном.

"Я хочу, чтобы все поняли, что мирно у нас ничего не получится. Только если мы объединимся и возьмем оружие в руки против них — это единственный вариант, при котором мы сможем победить этот режим (речь идет о режиме президента Беларуси Александа Лукашенко, который в белорусской оппозиционной среде и среди некоторых европейских политиков называют причастным к гибели Шишова, — Фокус). Я прошу, чтобы меня услышал каждый белорус, неважно в каком уголке страны он находится", — заявила девушка, едва сдерживая слезы.

После ее выступления присутствующие зажгли файеры и начали выкрикивать белорусские и украинские патриотические лозунги.

Напомним, что главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в Святошинском парке Киева на следующий день после исчезновения. По словам его друга, Шишов был избит. Труп Виталия Шишова смогли обнаружить благодаря биллингу телефона. С номера главы БДУ совершен короткий вызов на телефон соратника, "у которого так же убили брата".

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве исчез глава БДУ Виталий Шишов. 26-летний гражданин Беларуси в понедельник, 2 августа, отправился на утреннюю пробежку и перестал выходить на связь.

Фокус разбирался в том, что известно о смерти Виталия Шишова и какие версии рассматривают правоохранители.