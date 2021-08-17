Смерть Виталия Шишова: в Беларуси открыли уголовное дело против девушки повешенного главы БДУ

21-летнюю уроженку Гомельской области Божену Жолудь обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и вооруженному сопротивлению властям в Беларуси.

Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении девушки повешенного главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова Божены Жолудь. Об этом в комментарии "Белта" сообщил начальник УСК по Минску Сергей Паско.

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Поводом для возбуждения уголовного дела, как сообщают в Следственном комитете, стали заявления Божены Жолудь под зданием посольства Беларуси в Украине, где девушка погибшего главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова призывала "объединиться и с оружием в руках победить режим Лукашенко".

По словам Сергея Паско, 21-летняя уроженка Гомельской области Божена Жолудь призывала к массовым беспорядкам и совершению действий, "направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".

"По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Ее противоправные действия были запечатлены на видео и растиражированы посредством различных средств массовой информации и интернет-ресурсов, в том числе и деструктивных Telegram-каналов. Указанная информация приобщена к материалам уголовного дела", — заявил начальник УСК по Минску в комментарии журналистам.

Сергей Паско также добавил, что девушка повешенного руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова признана подозреваемой по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Ранее Фокус сообщал, что главу БДУ Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева на следующий день после исчезновения. Тело Виталия Шишова нашли в Святошинском парке с помощью биллинга телефона. С номера главы БДУ совершен короткий вызов на телефон соратника, у которого так же погиб брат.

Также Фокус рассказывал, что после гибели Виталия Шишова замглавы БДУ запретили въезд в Украину. Родион Батулин получил запрет на въезд в Украину на три года, а пограничники не смогли объяснить причину такого решения, ссылаясь на "секретность СБУ".

После гибели Виталия Шишова под зданием посольства Беларуси в Украине состоялась акция в память главы БДУ. Девушка Шишова Божена Жолудь призвала объединиться и "с оружием в руках победить режим Лукашенко".