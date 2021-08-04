СБУ запретила въезд в Украину заместителю повешенного Виталия Шишова (фото)

Запрет на въезд на территорию Украины действителен на три года. Пограничники не объяснили Батулину причину запрета, ссылаясь на "секретность СБУ".

Заместителю главы "Белорусского дома в Украине" Родиону Батулину запретили въезд на территорию Украины, сообщает пресс-служба общественной организации, которую возглавлял ныне покойный Виталий Шишов.

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По словам активистов, запрет на въезд в Украину на три года Родиону Батулину выдала Служба безопасности Украины.

После того, как руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева, Родион Батулин прервал свою поездку, но въехать на территорию нашей страны не смог.

"Вчера нашли убитым главу БДУ Виталия Шишова. Сегодня Родион, прервавший свою поездку вне Украины, не может въехать в страну. По словам пограничников, СБУ запретило въезд на 3 года. Как в данной ситуации это расценивать?", — говорится в сообщении.

Позже "Белорусский дом в Украине" опубликовал фотографию паспорта Родиона Батулина, в котором пограничники поставили отметку о запрете въезда в Украину.

Сотрудники Госпогранслужбы, по словам активистов, не смогли объяснить причину запрета на въезд в Украину Родиону Батулину, ссылаясь на "секретность СБУ". Соратник покойного Виталия Шишова выехал на территорию Европейского Союза 14 июля, чтобы решить вопросы с документами.

3 августа после того, как в Святошинском парке Киева нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, Родион Батулин прервал свою поездку и выехал в Киев первым автобусом.

"С первой информацией об обнаружении тела Виталия Шишова он в спешном порядке выехал первым автобусом обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным. Все больше вопросов, кому так неугодна деятельность Беларуского Дома в Украине? Будем сообщать о развитии событий", — продолжили активисты БДУ.

Подытоживая, в "Белорусском доме в Украине" напомнили, что продолжается сбор средств на проведение похорон Виталия Шишова. На данный момент собрали более 32,6 тысяч гривен.

[ + – ] Запрет Родиону Батулину

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве нашли повешенным пропавшего Виталия Шишова. Глава "Белорусского дома в Украине" пропал 2 августа после того, как вышел на утреннюю пробежку. Соратники Виталия Шишова рассказали, что на лице повешенного главы БДУ были следы избиения.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование гибели Виталия Шишова. В Офисе президента хотят, чтобы белорусы, приехавшие в Украину после протестов в Минске и других городах, чувствовали себя в безопасности. США выразили надежду, что гибель активиста будет тщательно расследована украинской властью, а ее причины и обстоятельства будут установлены.