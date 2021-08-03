"Для нас это важно", – у Зеленского взяли на контроль расследование убийства Шишова

В Офисе президента хотят, чтобы белорусы, приехавшие в Украину после протестов в Минске и других городах, чувствовали себя в безопасности.

Расследование убийства главы организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова находится на личном контроле у президента Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 3 августа, заявил "Вестям" пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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По его словам, в Офисе президента внимательно следят за выводами полиции, поскольку руководству станы важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси.

"Нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета и осени приехали в Украину, чувствовали себя в безопасности. Мы покажем, что для нас это важно", – отметил Никифоров.

В то же время, как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на брифинг правоохранителей, сейчас обрабатываются две основные версии смерти активиста – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства. В полиции, однако, не исключают, что во время расследования появятся новые версии.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что наша страна сделает все возможное для выявления "всей правды" о трагической смерти активиста. Также на гибель главы "Белорусского дома в Украине" отреагировало посольство США, назвав ее "расправой над гражданским обществом".

Напомним, что главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в Святошинском парке Киева на следующий день после исчезновения. По словам его друга, Шишов был избит. Труп Виталия Шишова смогли обнаружить благодаря биллингу телефона. С номера главы БДУ совершен короткий вызов на телефон соратника, "у которого так же убили брата".

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве исчез глава БДУ Виталий Шишов. 26-летний гражданин Беларуси в понедельник, 2 августа, отправился на утреннюю пробежку и перестал выходить на связь. К поискам белорусского активиста Виталия Шишова подключили полицию.