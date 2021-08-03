"Для нас це важливо", — у Зеленського взяли на контроль розслідування вбивства Шишова

В Офісі президента хочуть, щоб білоруси, які приїхали в Україну після протестів у Мінську та інших містах, відчували себе в безпеці.

Розслідування вбивства глави організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова на особистому контролі в президента Володимира Зеленського. Про це у вівторок, 3 серпня, заявив "Вістям" прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

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За його словами, в Офісі президента уважно стежать за висновками поліції, оскільки керівництву країни важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі.

"Нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа й осені приїхали в Україну, відчували себе в безпеці. Ми покажемо, що для нас це важливо", — зазначив Никифоров.

У той же час, як повідомляє "Українська правда" з посиланням на брифінг правоохоронців, наразі обробляються дві основні версії смерті активіста — самогубство і вбивство з імітацією самогубства. У поліції, проте, не виключають, що під час розслідування з'являться нові версії.

До цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter, що наша країна зробить усе можливе для виявлення "всієї правди" про трагічну смерть активіста. Також на загибель глави "Білоруського дому в Україні" відреагувало посольство США, назвавши її "розправою над громадянським суспільством".

Нагадаємо, що главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова знайшли повішеним у Святошинському парку Києва на наступний день після зникнення. За словами його друга, Шишов був побитий. Труп Віталія Шишова змогли виявити завдяки білінгу телефону. З номера глави БДУ здійснений короткий виклик на телефон соратника, "у якого так само вбили брата".

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві зник глава БДУ Віталій Шишов. 26-річний громадянин Білорусі в понеділок, 2 серпня, відправився на ранкову пробіжку і перестав виходити на зв'язок. До пошуків білоруського активіста Віталія Шишова підключили поліцію.