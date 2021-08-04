СБУ заборонила в'їзд в Україну заступнику повішеного Віталія Шишова (фото)

Заборона на в'їзд на територію України дійсна на три роки. Прикордонники не пояснили Батуліну причину заборони, посилаючись на "таємність СБУ".

Заступнику глави "Білоруського дому в Україні" Родіону Батуліну заборонили в'їзд на територію України, повідомляє пресслужба громадської організації, яку очолював нині покійний Віталій Шишов.

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За словами активістів, заборону на в'їзд в Україну на три роки Родіону Батуліну видала Служба безпеки України.

Після того, як керівника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова знайшли повішеним у парку Києва, Родіон Батулін перервав свою поїздку, але в'їхати на територію нашої країни не зміг.

"Учора знайшли вбитим главу БДУ Віталія Шишова. Сьогодні Родіон, який перервав свою поїздку поза Україною, не може в'їхати в країну. За словами прикордонників, СБУ заборонила в'їзд на 3 роки. Як у такій ситуації це розцінювати?", — йдеться в повідомленні.

Пізніше "Білоруський дім в Україні" опублікував фотографію паспорта Родіона Батуліна, у якому прикордонники поставили позначку про заборону в'їзду в Україну.

Співробітники Держприкордонслужби, за словами активістів, не змогли пояснити причину заборони на в'їзд в Україну Родіону Батуліну, посилаючись на "таємність СБУ". Соратник покійного Віталія Шишова виїхав на територію Європейського Союзу 14 липня, щоб вирішити питання з документами.

3 серпня після того, як у Святошинському парку Києва знайшли повішеним главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, Родіон Батулін перервав свою поїздку і виїхав до Києва першим автобусом.

"З першою інформацією про виявлення тіла Віталія Шишова він спішно виїхав першим автобусом назад до Києва. Однак, діставшись до українського кордону, був повідомлений, що з моменту виїзду є нев'їзним. Усе більше питань, кому так невгодна діяльність Білоруського дому в Україні? Будемо повідомляти про розвиток подій", — продовжили активісти БДУ.

Підсумовуючи, у "Білоруському домі в Україні" нагадали, що триває збір коштів на проведення похорону Віталія Шишова. Наразі зібрали понад 32,6 тисячі гривень.

[ + – ] Заборона Родіону Батуліну

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві знайшли повішеним зниклого Віталія Шишова. Глава "Білоруського дому в Україні" зник 2 серпня після того, як вийшов на ранкову пробіжку. Соратники Віталія Шишова розповіли, що на обличчі повішеного глави БДУ були сліди побиття.

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський взяв під особистий контроль розслідування загибелі Віталія Шишова. В Офісі президента хочуть, щоб білоруси, які приїхали в Україну після протестів у Мінську та інших містах, відчували себе в безпеці. США висловили надію, що загибель активіста буде ретельно розслідувана українською владою, а її причини та обставини будуть встановлені.