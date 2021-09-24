ВСК по "вагнеровцам" вывезла экс-главу ГУР Бурбу в неизвестном направлении, — нардепы

Вывоз экс-главы разведки депутатам объяснили "дискредитацией помещений парламентских комитетов". Позже стало известно, что разведчик все-таки дал показания, а ВСК взяла паузу на неделю.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский заявил, что глава парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по делу "вагнеровцев", нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая приняла решение заслушать экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбу без представителей оппозиционных политических сил. По словам депутата, бывшего руководителя ведомства "увезли в неизвестном направлении". Слова Забродского приводит пресс-служба партии.

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Забродский утверждает, что в пятницу, 24 сентября, нардепы пришли на заседание ВСК, где узнали, что члены комиссии приняли решение запретить участие в заседании депутатам, которые не входят в состав комиссии.

"Кроме того, также оказалось, что свидетеля по делу "вагнеровцев", бывшего начальника главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу, который должен был сегодня продолжить давать показания на заседании комиссии, увезли в неизвестном направлении, объясняя это тем, что помещение парламентских комитетов для проведения заседания ТСК "дискредитировано", — говорится в сообщении.

По словам нардепа, члены ВСК договорились искать "какое-то новое место" для проведения заседания, которое будет удовлетворять технические параметры, такие как "обеспечение защиты информации с ограниченным доступом".

В то же время нардеп из фракции "Голос" Роман Костенко в свою очередь сообщил, что на данный момент место пребывания Бурбы неизвестно.

"Его просто забрали и куда-то увезли. И сказали, что сейчас он будет давать показания. Вопрос в том, что это будут за показания и каким образом они будут взяты. И где он вообще, находится ли он в безопасности. Мы этого не понимаем и не знаем", — заявил он, добавив, что по неподтвержденной информации, Бурба находится в одном из зданий ГУР.

Что говорят в ВСК?

Позже, по итогам заслушивания показаний Бурбы, глава ВСК Марьяна Безуглая сообщила, что слушание "состоялось в соответствующем режимном помещении и с соответствующими условиями в присутствии членов временной следственной комиссии".

Также она добавила, что на данный момент ВСК "берет паузу в заседаниях" на следующую неделю для отработки и обобщения уже имеющихся материалов.

"Следующее заседание временной следственной комиссии состоится уже через неделю", – сказала Безуглая.

Напомним, ранее Безуглая сообщила, что "вагнеровцы" контактировали с ФСБ РФ во время документирования российских боевиков украинской стороной. Также она рассказывала, что спецоперация по посадке самолета с членами ЧВК в Киеве не планировалась.

Перед этим американские СМИ утверждали, что украинская разведка проводила спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" с ведома и поддержки США.