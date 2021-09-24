ТСК щодо "вагнерівців" вивезла ексглаву ГУР Бурбу в невідомому напрямку, — нардеп

Вивезення ексглави розвідки депутатам пояснили "дискредитацією приміщень парламентських комітетів". При цьому ТСК щодо "вагнерівців" вирішила взяти паузу на тиждень.

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Михайло Забродський заявив, що глава парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі "вагнерівців", нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла ухвалила рішення заслухати ексначальника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурбу без представників опозиційних політичних сил. За словами депутатки, колишнього керівника відомства "відвезли в невідомому напрямку". Слова Забродського наводить пресслужба партії.

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Забродський стверджує, що в п'ятницю, 24 вересня, нардепи прийшли на засідання ТСК, де дізналися, що члени комісії ухвалили рішення заборонити участь у засіданні депутатам, які не входять до складу комісії.

"Крім того, також з'ясувалося, що свідка у справі "вагнерівців", колишнього начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу, який повинен був сьогодні продовжити давати свідчення на засіданні комісії, відвезли в невідомому напрямку, пояснюючи це тим, що приміщення парламентських комітетів для проведення засідання ТСК "дискредитоване", — йдеться в повідомленні.

За словами нардепки, члени ТСК домовилися шукати "якесь нове місце" для проведення засідання, яке задовольнятиме технічні параметри, такі як "забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом".

У той же час нардеп із фракції "Голос" Роман Костенко зі свого боку повідомив, що наразі місце перебування Бурби невідоме.

"Його просто забрали і кудись повезли. І сказали, що зараз він даватиме свідчення. Питання в тому, що це будуть за свідчення і яким чином вони будуть взяті. І де він взагалі, чи знаходиться він у безпеці. Ми цього не розуміємо і не знаємо", — заявив він, додавши, що за непідтвердженою інформацією, Бурба знаходиться в одному з будинків ГУР.

Що кажуть в ТСК?

Пізніше, за підсумками заслуховування свідчень Бурби, глава ТСК Мар'яна Безугла повідомила, що слухання "відбулося у відповідному режимному приміщенні та з відповідними умовами в присутності членів тимчасової слідчої комісії".

Також вона додала, що наразі ТСК "бере паузу в засіданнях" на наступний тиждень для відпрацювання та узагальнення вже наявних матеріалів.

"Наступне засідання тимчасової слідчої комісії відбудеться вже через тиждень", — сказала Безугла.

Нагадаємо, раніше Безугла повідомила, що "вагнерівці" контактували з ФСБ РФ під час документування російських бойовиків українською стороною. Також вона розповідала, що спецоперація з посадки літака з членами ПВК у Києві не планувалася.

Перед цим американські ЗМІ стверджували, що українська розвідка проводила спецоперацію із затримання "вагнерівців" із відома і підтримки США.