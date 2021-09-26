День рождения Гетьмана: Марина Порошенко с детьми подготовили политику сюрприз (видео)

Дети пятого президента Украины сыграли на музыкальных инструментах лирическую композицию из фильма "Ромео и Джульетта", а супруга политика пригласила его на белый танец.

Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко поздравила с днем рождения своего мужа, которому в воскресенье, 26 сентября исполнилось 56 лет. По случаю семейного торжества Марина Порошенко подготовила политику сюрприз, который и показала на своей странице в соцсети Facebook.

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Сначала бывшая первая леди заявила, что хочет в этот день подарить имениннику позитивные эмоции. В связи с чем она вспомнила о том, как в свое время провожала экс-президента в армию, напомнила о рождении их детей.

[ + – ] Марина и Петр Порошенко [ + – ] Семья Порошенко

После этого вспомнила о присяге президента, которую в 2014 году во время инаугурации приносил экс-президент в Верховной Раде на Конституции и Пересопницком Евангелии.

Также Марина Порошенко напомнила о создании в Украине единой поместной церкви и рождении внуков.

Затем женщина пригласила Петра Порошенко на белый танец. Происходило поздравление под композицию, написанную композитором Нино Рота для фильма "Ромео и Джельетта".

[ + – ] Композиция Нино Рота

В конце видеосюжета жена пятого президента отодвинула портьеру, за которой играли на музыкальных инструментах их дети. Оказалось, что еще две недели назад они начали репетировать данную музыкальную композицию, чтобы подарить ее своему отцу в связи с именинами.

[ + – ] Подготовка к дню рождения [ + – ] Подготовка к именинам

Отметим, во время поздравления маникюр на руках супруги Порошенко был выдержан в "патриотических" цветах: ногти Марины Анатольевны были выкрашены желтым и голубым лаком.

[ + – ] Поздравление Марины Порошенко

Петр Порошенко на своей странице в Facebook отметил, что этот сюрприз на его день рождения был "очень эмоциональным".

[ + – ] Пост Петра Порошенко

Ранее супруга Петра Порошенко не оценила вопрос, заданный на русском языке, о праздновании 8 марта, заявив, что "не знает такого "8 Марта", у нас є 8 Березня".

Также известно, что в ноябре прошлого года умерла теща Петра Порошенко Людмила Переведенцева.

В августе того же года скончался тесть пятого президента Анатолий Переведенцев.