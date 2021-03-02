Марина Порошенко: я не знаю "8 Марта" (видео)

Супруга Петра Порошенко не оценила вопрос, заданный на русском языке

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко (сейчас – лидера партии "Европейская солидарность") Марина Порошенко ответила на вопрос о Международном женском дне, заданный ей корреспондентом издания Vesti.ua.

Журналист спросил у Порошенко, что для нее означает праздник 8 Марта.

"Я не знаю такого "8 Марта", у нас є 8 Березня", – ответила жена Порошенко и ушла.

[ + – ] Общение с Мариной Порошенко

Ранее сообщалось о том, что в марте 2021 года украинцев ждет двадцать два рабочих дня и девять выходных. Так, помимо суббот и воскресений нерабочим будет и понедельник 8 марта, в который отмечается Международный женский день.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество вакцинируемых от коронавируса в выходные и праздничные дни не должно уменьшаться.

Также мы писали, что в феврале Папа Римский Франциск I учредил международный день дедушек, бабушек и пожилых людей. Новый праздник будет ежегодно отмечаться католиками в четвертое воскресенье июля.

Фокус писал о том, что Международный женский день — тот праздник, который не теряет своей актуальности, несмотря на изменение его позиционирования. Дата, символизирующая борьбу за равные права и возможности, давно уже стала очередным поводом поздравить близких. Подарки на 8 марта поражают разнообразием. Большинство мужчин искренне хочет удивить любимых женщин чем-то оригинальным, красивым и полезным. Но чего же хотят сами виновницы торжества?