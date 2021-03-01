Выходные и праздники не должны влиять на вакцинацию, – Зеленский

Президент требует продолжения переговоров с производителями вакцин об ускорении их поставок.

Количество вакцинируемых от коронавируса в выходные и праздничные дни не должно уменьшаться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

"Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Итак, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент требует четкого и ясного плана вакцинации населения и продолжения переговоров с производителями об ускорении поставок вакцин.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о начале работы сайта для записи на бесплатную вакцинацию против COVID-19 с сегодняшнего дня.

По его словам, база присланных заявок позволит четко организовать логистику и максимально быстро обеспечить людей безопасными вакцинами.

Тем временем главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с помощью мобильных бригад до конца текущей недели можно увеличить количество прививок до 11,3 тыс, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что сейчас уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них – военные медики.

Отметим, с 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія". Украинских военных на Донбассе начали вакцинировать от COVID-19 еще 25 февраля.

Ранее правительство Украины опубликовало Календарный план бесплатной вакцинации граждан от коронавируса.

Фокус отследил, как началась вакцинация в Украине.