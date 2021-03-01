Вихідні і державні свята не повинні впливати на вакцинацію, — Зеленський

Президент вимагає продовження переговорів з виробниками вакцин про прискорення їхнього постачання.

Кількість вакцинованих від коронавірусу у вихідні та святкові дні не повинна зменшуватися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє його прес-служба.

"Наші військові повинні отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. Отже, вакцинація повинна проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні не зменшувати кількість вакцинованих", — сказав Зеленський.

Крім того, президент вимагає чіткого і ясного плану вакцинації населення і продовження переговорів з виробниками про прискорення постачання вакцин.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про початок роботи сайту для запису на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 від сьогодні.

За його словами, база надісланих заявок дозволить чітко організувати логістику і максимально швидко забезпечити людей безпечними вакцинами.

Тим часом головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що за допомогою мобільних бригад до кінця поточного тижня можна збільшити кількість щеплень до 11,3 тис, а головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що наразі вже вакциновано 208 військовослужбовців, 178 з них — військові медики.

Зазначимо, що з 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія". Українських військових на Донбасі почали вакцинувати від COVID-19 ще 25 лютого.

Раніше уряд України опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації громадян від коронавірусу.

Фокус відстежив, як почалася вакцинація в Україні.