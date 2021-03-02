Марина Порошенко: я не знаю "8 Марта" (відео)

Дружина Петра Порошенка не оцінила питання, поставлене російською мовою

Дружина колишнього президента України Петра Порошенка (наразі — лідера партії "Європейська солідарність") Марина Порошенко відповіла на питання про Міжнародний жіночий день, задане їй кореспондентом видання Vesti.ua.

Журналіст запитав у Порошенка, що для неї означає свято "8 Марта".

"Я не знаю такого "8 Марта", у нас є 8 Березня", — відповіла дружина Порошенка і пішла.

[ + – ] Спілкування з Мариною Порошенко

Раніше повідомлялося про те, що в березні 2021 року на українців чекає двадцять два робочих дні і дев'ять вихідних. Так, крім субот і неділь, неробочим буде і понеділок 8 березня, у який відзначається Міжнародний жіночий день.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість вакцинованих від коронавірусу у вихідні та святкові дні не повинна зменшуватися.

Також ми писали, що в лютому Папа Римський Франциск I заснував міжнародний день дідусів, бабусь і людей літнього віку. Нове свято буде щорічно відзначатися католиками в четверту неділю липня.

Фокус писав про те, що Міжнародний жіночий день — це свято, яке не втрачає своєї актуальності, незважаючи на зміну його позиціювання. Дата, яка символізує боротьбу за рівні права і можливості, давно вже стала черговим приводом привітати близьких. Подарунки на 8 березня вражають різноманітністю. Більшість чоловіків щиро хоче здивувати коханих жінок чимось оригінальним, красивим і корисним. Але чого ж хочуть самі винуватиці торжества?