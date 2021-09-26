День народження Гетьмана: Марина Порошенко з дітьми підготували політику сюрприз (відео)

Діти п'ятого президента України зіграли на музичних інструментах ліричну композицію з фільму "Ромео і Джульєтта", а дружина політика запросила його на білий танець.

Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка привітала з днем народження свого чоловіка, якому у неділю, 26 вересня виповнилося 56 років. З нагоди сімейного торжества Марина Порошенко підготувала політику сюрприз, який і показала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Спочатку колишня перша леді заявила, що хоче в цей день подарувати іменинникові позитивні емоції. У зв'язку з чим вона згадала про те, як свого часу проводжала екс-президента в армію, нагадала про народження їхніх дітей.

[ + – ] Марина і Петро Порошенко [ + – ] Сім'я Порошенко

Після цього згадала про присягу президента, яку в 2014 році під час інавгурації приносив екс-президент у Верховній Раді на Конституції і Пересопницькому Євангелії.

Також Марина Порошенко нагадала про створення в Україні єдиної помісної церкви і народження онуків.

Потім жінка запросила Петра Порошенка на білий танець. Відбувалося привітання під композицію, написану композитором Ніно Рота для фільму "Ромео і Джульєтти".

[ + – ] Композиція Ніно Рота

В кінці відеосюжету дружина п'ятого президента відсунула портьєру, за якої грали на музичних інструментах їх діти. Виявилося, що ще два тижні тому вони почали репетирувати цю музичну композицію, щоб подарувати її своєму батькові в зв'язку з іменинами.

[ + – ] Підготовка до дня народження [ + – ] Підготовка до іменин

Відзначимо, під час привітання манікюр на руках дружини Порошенко був витриманий в "патріотичних" кольорах: нігті Марини Анатоліївни були пофарбовані жовтим і блакитним лаком.

[ + – ] Вітання Марини Порошенко

Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що цей сюрприз на його день народження був "дуже емоційним".

[ + – ] Пост Петра Порошенка

Раніше дружина Петра Порошенко не оцінила питання, поставлене російською мовою, про святкування 8 березня, заявивши, що "не знає такого" 8 Березня ", у нас є 8 Березня".

Також відомо, що в листопаді минулого року померла теща Петра Порошенка Людмила Переведенцева.

У серпні того ж року помер тесть п'ятого президента Анатолій Переведенцев.