Песков рассказал, что мешает встрече Путина и Зеленского

В Кремле обвиняют Украину в нежелании выполнять Минские соглашения.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главным препятствием для встречи главы РФ с украинским коллегой Владимиром Зеленским является "нежелание Киева выполнять соглашения Минск-2". Об этом он сообщил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

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"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера (к встрече). И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик", – сказал Песков.

По его словам, единственная причина сложившегося тупика – позиция Украины.

"Тупик этот связан исключительно с позицией Украины. Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже три года назад".

Ранее представитель Кремля на брифинге заявлял, что Путин и Зеленский встретятся, когда они "они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать".

В свою очередь пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров говорил СМИ, что Зеленский готов встретиться с главой соседнего государства только при условии, что на переговорах будет затронут вопрос оккупированного Крыма. Он подчеркнул, что российская страна не хочет поднимать эту тему.

По словам журналиста Дмитрия Гордона, новая встреча двух президентов даже если и состоится, то не закончится ничем конструктивным. Путин постарается использовать оккупированный Донбасс в качестве разменной монеты, чтобы Украина признала Крым российским, и добиться тем самым снятия санкций.