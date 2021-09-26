Пєсков розповів, що заважає зустрічі Путіна і Зеленського

У Кремлі звинувачують Україну в небажанні виконувати Мінські угоди.

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що головною перешкодою для зустрічі глави РФ з українським колегою Володимиром Зеленським є "небажання Києва виконувати угоди Мінськ-2". Про це він повідомив в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову в програмі "Москва. Кремль. Путін" на каналі "Росія 1".

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"Ну так, президент Російської Федерації, що називається, був готовий учора (до зустрічі). І тут камінь спотикання який? Ми перебуваємо в ситуації, коли робота по реалізації Мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут", – сказав Пєсков.

За його словами, єдина причина глухого кута, що утворився, – позиція України:

"Тупик цей пов'язаний виключно з позицією України. Україна не хоче виконувати Мінські домовленості, Україна хоче Мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами. І, крім цього, також не хоче виконувати, наприклад, домовленості, які в Парижі були досягнуті вже три роки тому".

Раніше представник Кремля на брифінгу заявляв, що Путін і Зеленський зустрінуться, коли вони "вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їх спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти".

УНатомість прес-секретар українського президента Сергій Никифоров говорив ЗМІ, що Зеленський готовий зустрітися з главою сусідньої держави тільки за умови, що на переговорах буде порушено питання окупованого Криму. Він підкреслив, що російська країна не хоче піднімати цю тему.

За словами журналіста Дмитра Гордона, нова зустріч двох президентів навіть якщо і відбудеться, то не закінчиться нічим конструктивним. Путін постарається використати окупований Донбас як розмінну монету, щоб Україна визнала Крим російським, і домогтися тим самим зняття санкцій.