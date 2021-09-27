Зеленский внес в Раду законопроекты о защите политзаключенных

Один из документов предусматривает выплату денежной помощи лицам, которых лишили свободы в условиях вооруженной агрессии.

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о социальной и юридической защите политзаключенных и членов их семей. Об этом сообщается на сайте главы государства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Законопроект №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" предусматривает организацию законодательных механизмов по обеспечению социальной и юридической защиты политических узников, и создание Комиссии, регулирующей вопросы установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины.

В пояснительной записке сказано, что документом предусмотрены выплаты денежной помощи лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии:

ежегодной от государства денежной помощи лицам, лишенным свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, которая предоставляется такому лицу или члену семьи такого лица в период пребывания в условиях лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) лица, лишенного свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, смерть которой наступила в период пребывания такого лица в условиях лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины (плену), или смерти лица, освобожденного из условий лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины (плена), в течение года после освобождения, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с пребыванием такого лица в условиях лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины (плену)

одноразовой денежной помощи лицам, лишенным свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после освобождения из условий лишения свободы

Помимо этого, в Верховной Раде Владимиром Зеленским были зарегистрированные другие законопроекты:

"О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины в связи с принятием Закона Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей";

"О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины".

Изменения в Налоговый кодекс, как информирует пресс-служба главы государства, определяют особенности применения положений Налогового кодекса относительно доходов, выплаченных (предоставленных) из госбюджета в соответствии с законом о правовой защите политзаключенных.

Предложенные президентом изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают введение административной ответственности за невыполнение требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы.

Ранее Фокус рассказывал, что Зеленский сможет миловать определенных граждан без приговора и апелляции. В Раду на рассмотрение внесли законопроект, в случае утверждения которого президент может издать указ об осуждении или освобождении граждан еще до того, как суд вынесет приговор. Исключительную правовую меру, как прописано в документе, Зеленский может принимать для рассмотрения вопросов, связанных с военной агрессией РФ.

Также Фокус писал, что Зеленский отвез Байдену список пленных и пропавших без вести на Донбассе украинцев. В ходе встречи с Джо Байденом глава государства поднимал вопросы по освобождению украинских политзаключенных и проведению возможного обмена пленными.