Зеленський вніс у Раду законопроекти про захист політв'язнів

Один із документів передбачає виплату грошової допомоги особам, яких позбавили волі в умовах збройної агресії.

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради законопроект про соціальний та юридичний захист політв'язнів і членів їхніх сімей. Про це повідомляється на сайті глави держави.

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Законопроект №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи в результаті збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" передбачає організацію законодавчих механізмів щодо забезпечення соціального і юридичного захисту політичних в'язнів і створення Комісії, що регулює питання встановлення факту позбавлення особи особистої свободи в результаті агресії проти України.

У пояснювальній записці сказано, що документом передбачено виплати грошової допомоги особам, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи в результаті збройної агресії:

щорічної від держави грошової допомоги особам, позбавленим волі в результаті збройної агресії проти України, яка надається такій особі або члену сім'ї такої особи в період перебування в умовах позбавлення волі в результаті збройної агресії проти України;

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) особи, позбавленої волі в результаті збройної агресії проти України, смерть якої настала в період перебування такої особи в умовах позбавлення волі в результаті збройної агресії проти України (полоні), або смерті особи, звільненої з умов позбавлення волі в результаті збройної агресії проти України (полону), протягом року після звільнення, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов'язаних із перебуванням такої особи в умовах позбавлення волі в результаті збройної агресії проти України (полоні)

одноразової грошової допомоги особам, позбавленим волі в результаті збройної агресії проти України, після звільнення з умов позбавлення волі

Крім цього, у Верховній Раді Володимиром Зеленським були зареєстровані інші законопроекти:

"Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи в результаті збройної агресії проти України, і членів їхніх сімей";

"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи в результаті збройної агресії проти України".

Зміни до Податкового кодексу, як інформує пресслужба глави держави, визначають особливості застосування положень Податкового кодексу щодо доходів, виплачених (наданих) із держбюджету відповідно до закону про правовий захист політв'язнів.

Запропоновані президентом зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення передбачають введення адміністративної відповідальності за невиконання вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи.

Раніше Фокус розповідав, що Зеленський зможе милувати певних громадян без вироку й апеляції. У Раду на розгляд внесли законопроект, у разі затвердження якого президент може видати указ про засудження або звільнення громадян ще до того, як суд винесе вирок. Виняткову правову міру, як прописано в документі, Зеленський може приймати для розгляду питань, пов'язаних із військовою агресією РФ.

Також Фокус писав, що Зеленський відвіз Байдену список полонених і зниклих без вісти на Донбасі українців. У ході зустрічі з Джо Байденом глава держави піднімав питання щодо звільнення українських політв'язнів та проведення можливого обміну полоненими.